В Калужской области 366 детей заболели коронавирусом

В Калужской области по состоянию на 28 мая коронавирус выявили у 366 детей. Из них 115 уже выздоровели, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Больше всего заразившихся в возрасте от 11 до 17 лет – 143. Заболело также 38 младенцев, которым ещё не исполнилось и года.

Среди взрослых больше всего больных COVID-19 в возрасте от 46 до 64 лет.

Люди какого возраста болеют коронавирусом в Калужской области на 28 мая:

До 18 лет – 366 (115 выздоровело),

от 18 до 45 – 1395 (488),

от 46 до 64 – 1400 (484),

от 65 до 80 лет – 481 (131),

80 лет и старше – 102 (19).

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

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