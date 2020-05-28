В Калужской области 366 детей заболели коронавирусом

В Калужской области по состоянию на 28 мая коронавирус выявили у 366 детей. Из них 115 уже выздоровели, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Больше всего заразившихся в возрасте от 11 до 17 лет – 143. Заболело также 38 младенцев, которым ещё не исполнилось и года.
Среди взрослых больше всего больных COVID-19 в возрасте от 46 до 64 лет.
Люди какого возраста болеют коронавирусом в Калужской области на 28 мая:
Тем временем
В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!