Как поменялась ситуация с коронавирусом в Калужской области 28 мая - графики

Как мы уже рассказывали, в Калужской области 28 мая количество заболевших COVID-19 увеличилось с 3653 до 3744. За сутки болезнь подтвердили у 91 человека.

Выздоровели ещё 114 калужан. Всего с болезнью уже справились 1237 наших земляков. Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2478 жителей Калужской области.

В списке умерших 29 человек. Это число не поменялось.

Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области на 28 мая 2020 года:

Тем временем

В Калужской области рассчитывают с 1 июня начать снимать ограничения. Подробности.

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