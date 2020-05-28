Коронавирус в Калужской области, новые данные на 28 мая: к ИВЛ подключили 18 больных

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 3653 жителей. За последние сутки прибавилось 93 пациента, выздоровели 105 человек.
За весь период эпидемии с опасной болезнью справились 1123 калужанина. Скончались 29.
Вечером 27 мая на заседании регионального оперативного штаба рассказали о состоянии больных, которые находятся в больницах. На инвазивной искусственной вентиляции легких находится 18 человек, кислородную поддержку получает 241 пациент.
Число свободных мест в больницах для лечения людей с коронавирусной инфекцией – 877 (это более 50%).
За сутки в нашем регионе сделали 918 тестов.
Тем временем
Студентка из Калуги рассказала, как оказалась в эпицентре борьбы с коронавирусом. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!