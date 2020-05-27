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В Калужской области подали 70 000 заявлений на единовременную выплату на ребёнка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 09:45 1 737
В Калужской области подали 70 000 заявлений на единовременную выплату на ребёнка

На данный момент жители Калужской области подали 70 000 заявлений на единовременную выплату в 10 000 рублей, которая предусмотрена на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Такие данные KP40 сообщили в отделении Пенсионного фонда по Калужской области в среду, 27 мая.

Всего в нашем регионе получить эти деньги смогут родители 140 тысяч детей.

- Финансирование этих выплат обеспечено в полном объеме, - отмечают в Пенсионном фонде. - Первые выплаты начнутся с июня, но подать заявление можно вплоть до 1 октября.

Напоминаем, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Данную меру поддержки ввели из-за эпидемии коронавируса.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, в отделении Пенсионного фонда либо в МФЦ. В случае очной подачи документов в Пенсионом фонде просят использовать предварительную запись.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2020 09:45 1 737
Тэги: общество дети коронавирус
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