Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 мая

В Калужской области в субботу, 23 мая, количество заражённых коронавирусом выросло до 3246
. За сутки болезнь подтвердили у 123 человек, сообщили в правительстве региона. Выздоровели ещё 79 калужан
. Всего с болезнью уже справились 854 наших земляка.
Зафиксированы две новые смерти. В списке жертв уже 23 человека.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2369 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
• Калуга – 594 (+36 к предыдущему дню),
• Обнинск – 424 (-13),
• Боровский район – 239 (- 15),
• Малоярославецкий район – 202 (+11),
• Жуковский район – 149 ( -1),
• Кировский район – 108 (+6),
• Людиновский район – 99 (+3),
• Дзержинский район – 84 (+8),
• Думиничский район – 76
• Бабынинский район – 54,
• Козельский район – 49 (-1),
• Износковский район – 44 (-12),
• Мосальский район – 35,
• Ферзиковский район – 34 (+1),
• Перемышльский район – 30,
• Медынский район – 28 (+12),
• Барятинский район – 20,
• Мещовский район – 18,
• Тарусский район – 17,
• Сухиничский район – 15,
• Жиздринский район – 10 (+4),
• Спас-Деменский район – 10,
• Юхновский район – 10,
• Хвастовичский район – 9 (+2),
• Ульяновский район – 7,
• Куйбышевский район – 4 (+2).
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