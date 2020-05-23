Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 23 мая

Зафиксированы две новые смерти. В списке жертв уже 23 человека.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2369 жителей Калужской области. Больше половины из них находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась. Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

• Калуга – 594 (+36 к предыдущему дню),

• Обнинск – 424 (-13),

• Боровский район – 239 (- 15),

• Малоярославецкий район – 202 (+11),

• Жуковский район – 149 ( -1),

• Кировский район – 108 (+6),

• Людиновский район – 99 (+3),

• Дзержинский район – 84 (+8),

• Думиничский район – 76

• Бабынинский район – 54,

• Козельский район – 49 (-1),

• Износковский район – 44 (-12),

• Мосальский район – 35,

• Ферзиковский район – 34 (+1),

• Перемышльский район – 30,

• Медынский район – 28 (+12),

• Барятинский район – 20,

• Мещовский район – 18,

• Тарусский район – 17,

• Сухиничский район – 15,

• Жиздринский район – 10 (+4),

• Спас-Деменский район – 10,

• Юхновский район – 10,

• Хвастовичский район – 9 (+2),

• Ульяновский район – 7,

• Куйбышевский район – 4 (+2).