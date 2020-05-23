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Коронавирус в Калужской области: стало известно о смерти ещё двух человек

Елена Французова , БСМП
Опубликовано: 23.05.2020 10:36 0 7419
Коронавирус в Калужской области: стало известно о смерти ещё двух человек

За последние сутки в Калужской области подтвердили две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 выросло до 23, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Также в нашем регионе 79 человек вылечились от коронавируса. За весь период уже 854 калужанина справились с опасной болезнью.

Новые данные по заражённым правительство Калужской области опубликует чуть позже. Пока известно о 3123 случаях. Больше всего в Калуге и Обнинске.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Елена Французова , БСМП
Опубликовано: 23.05.2020 10:36 0 7419
Тэги: коронавирус общество статистика
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