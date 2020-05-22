Коронавирус в Калужской области, новые данные на 22 мая: количество заражённых приближается к 3000

В Калужской области подтвердили 2998 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено рекордное количество новых больных – 127. Больше всего случаев в Калуге и Обнинске.

На данный момент вылечились 722 человека, скончался 21 пациент.

Ежедневно проводятся свыше 1100 лабораторных исследований, рассказали в четверг на заседании оперативного штаба. Всего за период пандемии на территории области их проведено более 35 000. Со следующей недели медики начнут тестировать на антитела пожилых людей и беременных.

- Мы должны принимать все меры, которые позволят нам выйти на новый уровень снятия ограничений, - заявил на заседании оперштаба врио губернатора Владислав Шапша. - Это непросто. Нужно увеличивать количество тестируемых, чтобы понимать реальную картину и своевременно принимать меры по госпитализации тех людей, которые в этом нуждаются.

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