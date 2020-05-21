Как в Калужской области поменялась ситуация с коронавирусом на 21 мая

В Калужской области за последние сутки подтвердили коронавирус у 127 человек. Всего в нашем регионе уже 2998 случаев COVID-19. Вылечились 722 (+58 за сутки) калужанина, скончался 21 (+1 за сутки). Сейчас лечение продолжают 2255 жителей Калужской области.

Больше всего заболевших в Калуге и Обнинске. Также среди лидеров Боровский, Малоярославецкий, Жуковский, Кировский и Людиновский районы.

За последние сутки больше всего пациентов добавилось в Калуге (+36 к предыдущему дню), Жуковском (+11), Боровском (+6) и Перемышльском (+6) районах.

Публикуем графики распространения коронавируса в Калужской области на 21 мая 2020 года:

Тем временем

Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Калужской области. Подробности.

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