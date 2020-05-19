Экс-заместитель городского головы Алексей Волков получил новую должность

Во вторник, 19 мая, стало известно о назначении бывшего первого заместителя городского головы, экс-начальника Управления городского хозяйства Алексея Волкова заместителем главы Ферзиковского района.

Штрихи к портрету героя

Личность в городе довольно известная и неоднозначная. Алексей Волков работал в горуправе Калуги уже 10 лет и на каждом направлении его деятельность сопровождалась кардинальной перестройкой всех процессов организации работы. Больше всего он запомнился калужанам своей деятельностью на посту начальника управления городского хозяйства и одновременно первого заместителя городского головы.

Чуть ли не сразу после назначения Волкова на эти должности, в соцсетях начался кипишь вокруг строительства двух скверов – на Терепце и в Турынино. Их делали в том числе на деньги, изъятые у подрядчиков, которые выиграли контракты на уборку Калуги. Их подловили на обмане, сопоставив данные камер «Безопасного города» и ГЛОНАСС.

Согласно ГЛОНАССу, по улицам Калуги ездила уборочная техника, а вот видеозаписи показали, что это легковушка. В итоге у недобросовестных бизнесменов изъяли 20 миллионов рублей, и направили эти деньги на строительство указанных выше скверов. Причем, это вроде бы благое дело в конце 2018-го и начале 2019 года активно муссировалось в соцсетях и СМИ с явным негативным окрасом.

Некоторые комментаторы, из тех, что явно аффилированы с участником рынка благоустройства, обратили внимание на то, что работы в сквере начались ещё до проведения торгов. И хотя Управление горхозяйства, как его руководитель и другие городские чиновники публично удивлялись этому, до санкций чиновникам дело так и не дошло, эта ситуация даёт основания полагать, что Алексей Волков для достижения результатов иногда склонен превышать свои полномочия.

Шантаж подрядчика и «провал» нацпроекта

Однако по-настоящему мощный накат обрушился на Алексея Волкова в связи с работами в рамках нацпроекта БКАД-2019. Из-за недобросовестного подрядчика, который раскопал полгорода и, остановив работы, попытался шантажировать власти, дороги делали до глубокой осени. Это вызвало шкал возмущения в соцсетях, а некоторые комментаторы усиленно проводили мысль о том, что нацпроект в Калуге якобы «провален».

Однако факты говорят об обратном: большинство работы были завершены в положенные сроки, несмотря даже на экстренную переторговку в августе, а шантажист-подрядчик увяз в судах, требуя, чтобы ему заплатили хоть что-то. Причем, проверки качества дорог показали, что все с ними нормально, а вылезшие после зимы мелкие огрехи и несоответствия стандартам будет устранять за свой счет уже новый подрядчик. И так будет ближайшие пять лет.

Так что фактически, если и ставить в вину Волкову что-то в вопросах БКАД, так это неумение работать с соцсетями и СМИ, что позволило его оппонентам довольно легко организовать мощную протестную волну и настроить общественное мнение против него лично.

В этом, кстати, у Алексея Волкова и Анатолия Артамонова есть что-то общее. Несмотря на очевидные заслуги каждого на профессиональном поприще, личный рейтинг этих политиков всегда оспаривается активными пользователями соцсетей. Собственно, о заслугах бывшего завхоза Калуги, объективности ради тоже упомянем.

Сделать больше за меньшие деньги. Это как?

Надо сказать, что именно на плечи Алексея Волкова легло претворение в жизнь новой политики тогдашнего городского головы Калуги Дмитрия Разумовского. Он практически сразу после вступления в должность взял курс на усиление муниципальной составляющей во всем, что касается важнейших сфер городской жизни: уборки города, общественного транспорта, содержания дорог, благоустройства, и т.п.

Подобный подход, кстати, не взят с потолка. Его эффективность доказал ещё Сергей Собянин, который после прихода к власти в Москве передал эти сферы в ведение муниципалитетам. Врядли кто поспорит с тем, что после этого столица стала краше, чище, красивее и комфортнее.

На склоне парка устроили систему полива.

Там же работает первый в городе робот-косильщик.

Эту идеологию переняли и в Калуге. Одной из главных задач УГХ стало восстановление материально-технических баз муниципальных предприятий, насыщение их уборочной техникой и расширением штатов. В результате, уборкой улиц и других общественных пространств центра Калуги стали заниматься сами власти.

Делалось это за счет тех средств, которых лишились частники, до того момента рулившие этим процессом. В том числе, как уже упоминалось выше, колеся по городу в легковом автомобиле, который официально – уборочная техника…

Асфальтовый завод.

Продолжением усиления роли муниципалитета продолжилось и в других сферах. Был закуплен асфальтовый завод и теперь ямочный ремонт дорог в Калуге также проводится силами городских властей круглый год, а не частников.

Естественно, все это делалось за счет тех средств, которых лишились бизнесмены. А человек, как и любое другое живое существо с развитым инстинктом самосохранения, так устроен, что всегда сопротивляется, когда у него отнимают кусок хлеба. Особенно, если это кусок от бюджетного пирога. И в этом случае получилось так же. В ходе перенастройки процессов управления городским хозяйством Калуги в соцсетях была поднята волна критики, перекинувшаяся в СМИ. И в этот раз Волков справиться с ней не сумел.

Волков ввёл моду на топиарные фигуры.

При этом нельзя отрицать и тот факт, что чисто арифметически Управление городского хозяйства при его руководстве им работало в 8 раз эффективнее, чем, к примеру, во времена москвича Константина Баранова, который стал первым независимым от калужского белого дома градоначальником Калуги, и которому приписывают множество заслуг по улучшению городской жизни.

И это притом, что денег на горхозяйство стали выделять меньше, а инфляция была просто аховой. С 2015 по 2019 год она составила 35%, коммуналка поднялась на 12,4%, цены на топливо взлетели на 33,1%, на запчасти более чем на 35%, на песко-соляную смесь на 34,9%.

Новый сквер на улице Ленина.

Система полива в парке на месте рынка.

При этом с 55,9 га до 103,3 га увеличилась площадь объектов благоустройства, которые перешли на обслуживание муниципалитета.

Нам пока неизвестно, чем будет заниматься в Ферзиково Алексей Волков, окончивший, кстати, Дипломатическую академию МИДа по специальности «экономист-международник». Но будет интересно понаблюдать, что интересного произойдет и как изменится с его приходом один из самых близких к Калуге районов области.