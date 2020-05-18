В Калужской области коронавирус нашли в детском саду

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что детский сад «Забава» в Обнинске закрыт на карантин, так как у одного из воспитателей выявлен коронавирус COVID-19.

- Детский сад закрыт. Сейчас там идут санитарные процедуры, - сообщили KP40 в министерстве образования и науки Калужской области.

Всего в Обнинске на данный момент продолжают лечиться от коронавируса 363 человека.

Тем временем

Калужская область выбилась в лидеры по коронавирусу в Центральном федеральном округе. Данные опубликовал оперативный штаб. Подробности.

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