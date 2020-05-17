Коронавирус в Калуге, последние данные на 17 мая: за сутки заболели 97 человек

В Калужской области на данный момент официально подтвердили 2409 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки прибавилось 97 пациентов, а 35 человек выписали из больниц.

Всего COVID-19 вылечили уже 473 калужанина. Скончались 19 человек.

Больше всего новых случаев в Калуге (+16 за сутки), Жуковском (+15), Людиновском (+13) районах, Обнинске (+9).

На данный момент эпидемия затронула все муниципалитеты области. Меньше всего заражённых в Жиздре и Бетлице.

Тем временем

В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.

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