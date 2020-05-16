Калужские предприниматели начали получать субсидии

В Калужской области предприниматели начали получать субсидии в целях частичной компенсации затрат на сохранение занятости и оплаты труда своих работников за апрель 2020 года. 2,9 миллиона рублей уже поступили на счета налогоплательщиков, представивших заявления в начале мая текущего года.

По состоянию на 15 мая, в налоговые органы нашей области поступило 2867 заявлений от налогоплательщиков из пострадавших от коронавируса отраслей для получения субсидии.

Количество работников, на которых потенциально может быть произведена выплата в размере одного МРОТ, составляет почти 14 тысяч.

Больше половины заявлений поступают в электронном виде через личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такой способ направления заявлений практически исключает возникновение ошибок, которые могут повлечь за собой отказ в выплате субсидии. Для направления в электронном виде плательщику необходимо выбрать счет, на который он планирует получить субсидию, все остальное заполняется автоматически.

Самыми активными по статистике подачи заявлений являются индивидуальные предприниматели. От них поступило более 70% заявлений. В основном за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, общепита, туризма, косметологии и парикмахерских.

Напоминаем, что проверить соответствует ли компания или индивидуальный предприниматель критериям для получения субсидии, можно на сайте ФНС России.

Предполагаемый получатель субсидии должен входить в реестр МСП, работать в одной из пострадавших от пандемии отраслей (перечень пострадавших отраслей, которые пострадали в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, постоянно уточняется правительством), при этом требование об отсутствии задолженности на 1 марта 2020 года уже смягчено, налогоплательщик теперь имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность на 1 марта, но если к моменту подачи заявления он ее погасил, то в этом случае он будет иметь право на получение субсидии.

Вся информация об условиях и способах получения субсидий размещена на специальной промостранице сайта ФНС России.