Фельдшерам выплатили деньги после обращения к Владиславу Шапше

В пятницу, 15 мая, фельдшерам калужской скорой помощи были перечислены премии за борьбу с коронавирусом. Ранее один из них – Релан Алиев – записал видеообращение к главе региона, в котором сообщил, что некоторые сотрудники, перевозившие зараженных, денег не получили и попросил восстановить справедливость.

Глава Калужской области потребовал у минздрава разобраться в ситуации. Выяснилось, что руководство скорой помощи внесло в списки не всех, кто занимался перевозкой больных коронавирусной инфекцией. В настоящий момент ошибка исправлена и средства перечислены. Они должны поступить на счета фельдшеров в ближайшее время.

Пользуясь случаем, Владислав Шапша ещё раз напомнил, что все вопросы с выплатами медикам находятся на его личном контроле.

Напомним: ранее стало известно, что главврача козельской больницы уволили за путаницу с выплатами премий борцам с коронавирусом.