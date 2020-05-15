Главврача больницы уволили после конфликта из-за выплат борцам с коронавирусом

В пятницу, 15 мая, калужский минздрав сообщил об увольнении главврача центральной межрайонной больницы №3 Козельска. Причина – некорректное начисление надбавок медикам, борющимся с коронавирусом, из-за чего разгорелся скандал.

Администрация больницы объясняла незначительность выплат тем, что имеется приказ, согласно которому расчет допвыплат осуществлялся поминутно – в зависимости от того, сколько времени медработник контактировал с больным коронавирусом.

- Сегодня утром и.о. главного врача провел встречу с коллективом для обсуждения вопросов о корректности выплаченных стимулирующих надбавок, - со ссылкой на калужский минздрав передает ТАСС. - В ходе обсуждения ситуации было выяснено, что прежнее руководство медучреждения недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты. Для сотрудников больницы, которые объективно не могут претендовать на стимулирующие выплаты, будет оказана помощь из иных источников в соответствии с их рабочей ситуацией.

На данный момент, по данным минздрава Калужской области, недопонимание с коллективом устранено и в течение следующей недели новое руководство рассмотрит каждую ситуацию индивидуально и при выявлении несоответствий доплатит людям.