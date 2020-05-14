Владислав Шапша: «Опыт борьбы с коронавирусом позволяет перейти к восстановлению экономики»

Как мы уже рассказывали, глава региона Владислав Шапша на еженедельном совещании в областном правительстве заявил, что к концу недели Калужская область будет готова подойти к первому этапу снятия ограничений.

В связи с этим приоритеты оперативного штаба изменились. Теперь он будет заниматься поэтапным восстановлением экономической активности и социальной стабильности Калужской области.

- Опыт, полученный в борьбе против коронавируса, сформированные резервы в здравоохранении позволяют нам начать восстановление экономики и нормализацию жизни на калужской земле, - говорит Владислав Шапша.

По словам главы региона, сейчас стратегическая задача власти — восстановление экономики и постепенное возвращение к нормальной жизни, которую изменила пандемия. Поэтому работу оперативного штаба надо перестроить на восстановление экономики, улучшение коммуникаций с бизнесом в вопросах получения помощи от государства.

Владислав Шапша отметил, что в Калужской области, во время самоизоляции многие сферы экономики смогли перестроиться и не прерывать свою работу. Промышленные предприятия, строительная отрасль и сельское хозяйство смогли соблюсти меры санитарной безопасности и продолжили работать. Теперь, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, Калужской области надо пройти три этапа возврата к нормальной жизни.

- Нам важно повысить уровень открытости экономики: поэтапно перезапускать сферы, работа которых была ограничена из-за эпидемии, — сказал глава Калужской области Владислав Шапша.