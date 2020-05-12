Индекс самоизоляции обвалился в Калуге

В Калужской области до 31 мая продолжает действовать особый режим, однако во вторник, 12 мая, индекс самоизоляции в Калуги обвалился до рекордно низкого уровня.

С 11 утра он держится на отметке 1,6 – на улице слишком много людей.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы исследования. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Тем временем

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