Четверо сотрудников горуправы заболели коронавирусом

Во вторник, 12 мая, стало известно, что диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен четырём сотрудникам городской управы Калуги.

- Каждый из них изолирован в домашних условиях, - прокомментировал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ на своих страницах в социальных сетях. – Значительная часть сотрудников переведена на удалённую работу. Рабочие помещения 1-2 мая и 10-11 мая дезинфицированы. Руководители подразделений следят за соблюдением строгого масочного режима. Распорядился, чтобы был установлен посменный график работы сотрудников. Работающим сотрудникам обеспечена полная безопасность.

Напомним, о первом заболевшем калужском чиновнике стало известно 7 мая. Известно, что он и его коллеги, заразившиеся коронавирусом, – это сотрудники «уровня начальников отдела, замначальника управления».

На 12 мая в Калужской области выявлен коронавирус у 2018 человек.

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