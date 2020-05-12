Калужан начали судить за нарушение режима самоизоляции

Как мы писали, сегодня, 12 мая, начали работать калужские суды. Работы им добавили многочисленные дела по нарушению калужанами режима самоизоляции. Так, на сайте Калужского районного суда сообщается, что на сегодняшний день назначено сразу 52 рассмотрения дел об административном правонарушении по ч.1 статьи 20.6.1 КоАП.

Рассматривать подобные дела суды начали еще раньше, когда работали не в полном объеме, поэтому на сегодняшний день по ним уже вынесены постановления.

В письменных объяснениях в качестве причины нарушения режима самоизоляции и нахождения на улице калужане чаще всего указывали распитие спиртных напитков.

За нарушение закона им присудили выплату денежного штрафа.

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