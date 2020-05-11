С 12 мая начинают работать калужские суды

Завтра, 12 мая, начнут работать калужские мировые, районный и областной суды, сообщается на сайтах этих судебных органов. Возобновляется рассмотрение уголовных, гражданских и административных дел с учетом ранее направленных извещений о дате, времени и месте судебного заседания.
До 31 мая деятельность судов будет осуществляться в режиме повышенной готовности, включая самоизоляцию отдельных категорий граждан, соблюдение социальной дистанции и использование средств для защиты органов дыхания.
Также сообщается, что на период с 12 мая по 31 мая 2020 года доступ в суд лиц, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен.
Тем временем
В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.
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