Коронавирус в Калужской области, новые данные на 9 мая: детская больница начнёт принимать заражённых

В Калужской области на данный момент выявлен 1641 случай заражения коронавирусом. 224 человека выздоровело, 13 умерло. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске и Малоярославецком районе.

Как рассказали вечером 8 мая на заседании оперативного штаба, в регионе создано 1200 коек для лечения инфицированных больных. На следующей неделе дополнительные койки начнут функционировать в областной клинической и областной детской больницах.

По данным Роспотребнадзора, обследовано на коронавирус 22 800 калужан. Показатель заболеваемости по региону составляет 162,6 на сто тысяч населения. Ситуация постепенно стабилизируется. Вместе с тем, осложнилась эпидобстановка в Износковском районе, где за последние два дня зарегистрировано 28 случаев COVID-19 (общее количество – 57).

Тем временем

В Калужской области объявили о возобновлении работы части магазинов и организаций с 12 мая. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.