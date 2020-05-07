В Калужской области готовят ещё восемь больниц для пациентов с коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в Калужской области подтверждены 1486 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. В настоящий момент госпитализирована треть от заразившихся, остальные лечатся дома.

Сейчас пациентов принимают в областной инфекционной больнице, в больнице №2 «Сосновая роща» и в БСМП в Калуге. При этом в нашем регионе готовятся новые койки к существующим 765. По сообщению оперативного штаба, места для коронавирусных больных выделят в следующих учреждениях:

40 – Клиническая больница № 8 Обнинске,

70 – Жиздринская больница.

80 – изолятор в посёлке Товарково Дзержинского района для больных с легкой формой заболевания,

100 – Калужская областная клиническая больница,

100 – Детская областная больница,

175 – Малоярославецкая районная больница,

190 – суммарно в изоляторах городской больницы № 4 Калуги и Перемышльской ЦРБ.

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