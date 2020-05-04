Число заразившихся COVID-19 в Калужской области выросло на 92 человека

В понедельник, 4 мая, обновилась информация о заболеваемости коронавирусом в регионе. Число выявленных случаев коронавируса выросло до 1309 в то время как вчера было 1217 человек.

Число умершик, к счастью, осталось на преждем уровне – 12, а вот число выздоровевших подросло на 20 – до 128 человек.

На лечении находятся 1169 человек

По районам ситуация выглядит следующим образом.

Калуга – 295 (+ 10 к предыдущему дню),

Обнинск – 154 (+17),

Боровский район – 159 (-2),

Малоярославецкий район – 143 (+18),

Думиничский район – 81 (+1),

Людиновский район – 62 (+8),

Дзержинский район – 37 (+6),

Бабынинский район – 33 (+1),

Износковский район –30 (+2),

Жуковский район -29,

Кировский район – 19 (+1),

Мосальский район – 19 (+4),

Перемышльский район – 16,

Барятинский район – 12 (+2),

Козельский район – 11,

Ферзиковский район – 10,

Сухиничский район – 9 (+1),

Тарусский район – 8,

Мещовский район – 6,

Спас-Деменский район – 6 (+1),

Хвастовичский район – 5 ,

Юхновский район – 3,

Медынский район – 2 (+1),

Куйбышевский - 1,

Ульяновский район - 1.

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