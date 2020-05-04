Число заразившихся COVID-19 в Калужской области выросло на 92 человека

В понедельник, 4 мая, обновилась информация о заболеваемости коронавирусом в регионе. Число выявленных случаев коронавируса выросло до 1309 в то время как вчера было 1217 человек.
Число умершик, к счастью, осталось на преждем уровне – 12, а вот число выздоровевших подросло на 20 – до 128 человек.
На лечении находятся 1169 человек
По районам ситуация выглядит следующим образом.
- Калуга – 295 (+ 10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 154 (+17),
- Боровский район – 159 (-2),
- Малоярославецкий район – 143 (+18),
- Думиничский район – 81 (+1),
- Людиновский район – 62 (+8),
- Дзержинский район – 37 (+6),
- Бабынинский район – 33 (+1),
- Износковский район –30 (+2),
- Жуковский район -29,
- Кировский район – 19 (+1),
- Мосальский район – 19 (+4),
- Перемышльский район – 16,
- Барятинский район – 12 (+2),
- Козельский район – 11,
- Ферзиковский район – 10,
- Сухиничский район – 9 (+1),
- Тарусский район – 8,
- Мещовский район – 6,
- Спас-Деменский район – 6 (+1),
- Хвастовичский район – 5 ,
- Юхновский район – 3,
- Медынский район – 2 (+1),
- Куйбышевский - 1,
- Ульяновский район - 1.
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Опубликовано: 04.05.2020 12:27 1829