Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 мая

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 1217. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, 108 человек выздоровели. 1097 человек находятся на лечении.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 285 (+ 14 к предыдущему дню),

Боровский район – 161 (+4),

Обнинск – 154 (+17),

Малоярославецкий район – 125,

Думиничский район – 80 (+6),

Людиновский район – 54 (+23),

Бабынинский район – 32 (+4),

Дзержинский район – 31 (+5),

Жуковский район -29 (+1)

Износковский район – 28,

Кировский район – 18(+1),

Перемышльский район – 16 (+1),

Мосальский район – 15,

Козельский район – 11,

Барятинский район – 10,

Ферзиковский район – 10,

Тарусский район – 8,

Сухиничский район – 8,

Мещовский район – 6 (+1),

Спас-Деменский район – 5,

Хвастовичский район – 5 ,

Юхновский район – 3,

Куйбышевский -1,

Медынский район – 1.

Ульяновский район -1.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.