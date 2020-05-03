Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 мая

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 1217. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, 108 человек выздоровели. 1097 человек находятся на лечении.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
Калуга – 285 (+ 14 к предыдущему дню),
Боровский район – 161 (+4),
Обнинск – 154 (+17),
Малоярославецкий район – 125,
Думиничский район – 80 (+6),
Людиновский район – 54 (+23),
Бабынинский район – 32 (+4),
Дзержинский район – 31 (+5),
Жуковский район -29 (+1)
Износковский район – 28,
Кировский район – 18(+1),
Перемышльский район – 16 (+1),
Мосальский район – 15,
Козельский район – 11,
Барятинский район – 10,
Ферзиковский район – 10,
Тарусский район – 8,
Сухиничский район – 8,
Мещовский район – 6 (+1),
Спас-Деменский район – 5,
Хвастовичский район – 5 ,
Юхновский район – 3,
Куйбышевский -1,
Медынский район – 1.
Ульяновский район -1.
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