В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло до 1217 человек

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 1217. Вчера, напомним, было 1136 заболевших. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, 108 человек выздоровели.

1097 человек находятся на лечении.

Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

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