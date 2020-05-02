Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 71 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
Общее количество заболевших достигло 1136. Выздоровели 71 (+44 за сутки), умерли 12 калужан.
Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:
Калуга – 271 (+ 4 к предыдущему дню),
Боровский район – 157 (+5),
Обнинск – 137 (-2),
Малоярославецкий район – 125 (+7)
Думиничский район – 74,
Людиновский район – 31 (+2),
Бабынинский район – 28 (-2),
Жуковский район -28 (-1)
Износковский район – 28 (+3),
Дзержинский район – 26 (+7),
Кировский район – 17(-1),
Мосальский район – 15(+1),
Перемышльский район – 15 (+1),
Козельский район – 11(-2),
Барятинский район – 10,
Ферзиковский район – 10(+1),
Тарусский район – 8(-1),
Сухиничский район – 8 (+3),
Мещовский район – 5 (+2),
Спас-Деменский район – 5,
Хвастовичский район – 5 ,
Юхновский район – 3,
Куйбышевский район -1,
Медынский район – 1.
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