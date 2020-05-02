Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших



Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили 71 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Общее количество заболевших достигло 1136. Выздоровели 71 (+44 за сутки), умерли 12 калужан.

Правительство региона предоставило KP40 информацию о том, жители каких районов продолжают лечение от коронавируса в нашей области:

Калуга – 271 (+ 4 к предыдущему дню),

Боровский район – 157 (+5),

Обнинск – 137 (-2),

Малоярославецкий район – 125 (+7)

Думиничский район – 74,

Людиновский район – 31 (+2),

Бабынинский район – 28 (-2),

Жуковский район -28 (-1)

Износковский район – 28 (+3),

Дзержинский район – 26 (+7),

Кировский район – 17(-1),

Мосальский район – 15(+1),

Перемышльский район – 15 (+1),

Козельский район – 11(-2),

Барятинский район – 10,

Ферзиковский район – 10(+1),

Тарусский район – 8(-1),

Сухиничский район – 8 (+3),

Мещовский район – 5 (+2),

Спас-Деменский район – 5,

Хвастовичский район – 5 ,

Юхновский район – 3,

Куйбышевский район -1,

Медынский район – 1.

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