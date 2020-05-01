В Калужской области рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Власти Калужской области рассчитывают на спад заболеваемости коронавирусом через две недели. Однако это будет возможно только в том случае, если на майских праздниках удастся избежать возникновения новых очагов, заявил 30 апреля на заседании оперативного штаба замгубернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Нам поручено быть на работе и следить за порядком на всех вверенных территориях, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Мы должны слаженно работать вместе с правоохранительными органами. Это крайне важно в эти дни. Если мы сможем уменьшить распространение инфекции, то через две недели можно ожидать спада заболеваемости. Здесь нужно обезопасить себя по максимуму. Нельзя создать ни одного очага. В эти дни нужно поработать так, чтобы не допустить обратного эффекта, при котором все наши труды могут быть напрасны.

Горобцов рекомендовал всем главам районов повысить бдительность. При появлении больших групп людей поручено незамедлительно принимать соответствующие меры, в том числе обращаться в полицию.

Как отмечают региональные чиновники, под усиленным контролем находятся люди, находящиеся на домашнем карантине.

- Проверки будут проходить в формате обхода квартир, звонков на домашний номер, отслеживания по месту нахождения устройств мобильной связи, - подчёркивают в правительстве.

Тем временем

99 детей заразились коронавирусом в Калужской области. Общее число заболевших превысило тысячу. Подробности.

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