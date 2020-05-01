$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.05.2020 01:00 0 806
В Калужской области рассказали, когда ждать спада заболеваемости коронавирусом

Власти Калужской области рассчитывают на спад заболеваемости коронавирусом через две недели. Однако это будет возможно только в том случае, если на майских праздниках удастся избежать возникновения новых очагов, заявил 30 апреля на заседании оперативного штаба замгубернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Нам поручено быть на работе и следить за порядком на всех вверенных территориях, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Мы должны слаженно работать вместе с правоохранительными органами. Это крайне важно в эти дни. Если мы сможем уменьшить распространение инфекции, то через две недели можно ожидать спада заболеваемости. Здесь нужно обезопасить себя по максимуму. Нельзя создать ни одного очага. В эти дни нужно поработать так, чтобы не допустить обратного эффекта, при котором все наши труды могут быть напрасны.

Горобцов рекомендовал всем главам районов повысить бдительность. При появлении больших групп людей поручено незамедлительно принимать соответствующие меры, в том числе обращаться в полицию.

Как отмечают региональные чиновники, под усиленным контролем находятся люди, находящиеся на домашнем карантине.

- Проверки будут проходить в формате обхода квартир, звонков на домашний номер, отслеживания по месту нахождения устройств мобильной связи, - подчёркивают в правительстве.

Тем временем

99 детей заразились коронавирусом в Калужской области. Общее число заболевших превысило тысячу. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.05.2020 01:00 0 806
Тэги: коронавирус общество статистика константин горобцов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Старт XI благотворительного интернет-аукциона "Красота детской души!""
29 апр 2020 13:20
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» и Яндекс разворачивают видеонаблюдение за погодой
ЭТНОМИР: обсерватора на территории этнографического парка не будет
МегаФон в Калуге запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
МегаФон в Калуге начал продавать сим-карты в магазинах у дома
Как изменилась работа в сети Интернет за время самоизоляции
Андрей Костин - о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А в вашем доме проводили дезинфекцию подъездов? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Критерии выбора холодильника для дома
Как правильно подобрать провод ПВС: технические особенности и рекомендации при выборе
«ВидеоМОНТАЖ»: удобное приложение для работы с видео

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru