В Калужской области сняли запрет на проведение медосмотров

В Калужской области вновь разрешили проводить медосмотры. В среду, 29 апреля, главный санитарный врач региона Светлана РОЖКОВА подписала соответствующее постановление.
- Снять с 29 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, - говорится в тексте документа.
С 27 апреля, напомним, в Калуге и области разрешили делать прививки.
Полный текст постановления:
Тем временем
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