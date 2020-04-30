В Калужской области сняли запрет на проведение медосмотров

В Калужской области вновь разрешили проводить медосмотры. В среду, 29 апреля, главный санитарный врач региона Светлана РОЖКОВА подписала соответствующее постановление.

- Снять с 29 апреля 2020 года запрет на плановые профилактические осмотры населения, включая предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, - говорится в тексте документа.

С 27 апреля, напомним, в Калуге и области разрешили делать прививки.

Полный текст постановления:

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 965. За сутки прибавилось сразу 120 пациентов. Подробности.

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