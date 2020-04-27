В Калужской области отменили запрет на вакцинацию

В Калужской области вновь разрешили делать прививки. В понедельник, 27 апреля, главный санитарный врач региона Светлана РОЖКОВА подписала постановление, которое отменяет запрет на плановую вакцинацию детей и вакцинацию по эпидемическим признакам, установленный месяц назад из-за распространения коронавирусной инфекции.

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