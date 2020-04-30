Застрявшие в Узбекистане калужане вернулись домой

Как мы сообщали, из-за коронавируса 17-летний калужанин оказался разлучён со своей семьёй. Его мама Татьяна Ниязова с восьмилетней дочерью и мужем ещё в начале марта на своей машине уехала в Узбекистан к родственникам. А вернуться в Калугу семья не могла. Границы оказались закрытыми.

В среду, 29 апреля, семья вернулась в Калужскую область. Сейчас их отправили в обсервацию в Людиново.

- Я бы хотела передать благодарность всем тем, кто помог оформить документы и разрешения на выезд, - рассказывает сестра Татьяны Ирина Никишкина.