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«Верните мне маму»: коронавирус разлучил калужанку с сыном

Елена Французова
Опубликовано: 14.04.2020 12:18 12 3126
«Верните мне маму»: коронавирус разлучил калужанку с сыном

В редакцию KP40 на днях за помощью обратилась Ирина НИКИШКИНА из Калуги. Её сестра Татьяна Ниязова с восьмилетней дочерью и мужем уже месяц не может вернуться в Россию.

- Сестра очень хотела показать дочке бабушку и дедушку из Узбекистана, - рассказывает Ирина. – Вот и поехала. И в итоге сейчас оказалась в трудной ситуации.

Нам удалось связаться с Татьяной по телефону.

- Мы въехали в Узбекистан на своей машине в начале марта. Планировали погостить у родственников мужа максимум две недели. И вдруг границы из-за коронавируса оказались закрыты. Сложность в том, что нам надо пересечь две границы – Узбекистана с Казахстаном и Казахстана с Россией. Казахстан никого через свою границу не пускает. Мы обращались в посольство РФ в Узбекистане. Нам сказали, что выехать на своей машине не получится. И мы готовы её оставить. Записали наши данные и сказали, что смогут нас отправить домой лишь тогда, когда наберётся полный самолёт. Но с учётом того, что желающих въехать в Россию очень мало, это может затянуться на месяцы.

Родственники мужа оказались не готовы к тому, что родня будет гостить у них так долго. Семья сейчас ютится у знакомых. Деньги заканчиваются. А в России у Татьяны остался 17-летний сын.

Он написал обращение к Владиславу Шапше с просьбой вернуть ему маму.

- Все дети в такой момент вместе с родителями. А я остался один. Я очень за них переживаю. Умоляю, верните мне маму, - написал Игорь на странице врио губернатора Калужской области.

Обращения и к главе региона, и к врио городского головы Калуги написала Ирина Никишкина.

- Я понимаю, что если не помогут вернуть сестру домой, то она останется там без средств к существованию, - говорит Ирина. – Конечно, они сами виноваты, поехав туда. Но теперь ничего не изменишь. Нужно помочь им вернуться домой. Ведь здесь остался у нее сын, а там дочь лишена права получать образование. Мне тоже очень тяжело. Ведь я одна воспитываю троих детей, а теперь на полном обеспечении у меня племянник.

Напомним, что в выходные спецрейсом из Японии вывезли шестерых калужан. Но за границей остаются и другие жители региона. Обращение к губернатору записал и бизнесмен, который не может покинуть Сейшельские острова.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Елена Французова
Опубликовано: 14.04.2020 12:18 12 3126
Тэги: общество коронавирус
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