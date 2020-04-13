Шесть калужан вывезли домой спецрейсом из Японии

В воскресенье, 12 апреля, в Калужскую область вернулись шестеро наших земляков, находившихся в Японии. Вместе с другими жителями нашей страны они прилетели спецрейсом в аэропорт «Шереметьево». А оттуда калужские медики доставили их в наш регион и поместили на двухнедельную обсервацию.

- Среди них женщина в возрасте, маленький ребёнок, беременная, - рассказал на своих страницах в соцсетях врио губернатора Владислав ШАПША. - Если тестирование не выявит болезнь, то после окончания карантина они отправятся домой.

Ранее застрявшие в Японии калужане размещали в соцсетях призывы о помощи. На их сообщения откликнулись представители администрации.

- Понимаю калужан, критиковавших земляков, которые в период пандемии отправились за границу, - написал Шапша. - Но, как говорится, мы своих не бросаем. Люди обратились за помощью, мы оказали им содействие в возвращении на Родину.

В Калужской области, напомним, на данный момент подтверждено 34 случая заражения коронавирусом. Из них 20 – в Калуге.

UPD. Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 13 апреля.

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