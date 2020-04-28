Когда начнут делать прививки в Калужской области

Как мы рассказывали, 27 апреля в Калужской области сняли запрет на плановую вакцинацию. Обрадованные родители начали звонить в свои поликлиники, чтобы записать детей на прививку, но их радость была преждевременной.

«Сейчас звонил в детскую больницу с вопросом: «Будет ли в четверг работать прививочный кабинет?» В регистратуре ответили: «Вы что! В стране карантин! Когда карантин отменят тогда и звоните», - написал в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук» калужанин Василий БРУСОВ. – Я рассказал о новом постановлении – отправили к старшей медсестре. Выслушал то же самое. Позвонил на горячую линию «Здравоохранение» – там тоже не знают про это постановление».

«Сегодня в обед позвонила в свою поликлинику (у нас на данный момент просрочка по пентаксиму и гепатиту). Сказали, что ничего пока не знают и с утра им было дано распоряжение работать по той же схеме, - пишет в той же группе калужанка Анна НЕМЕШАЕВА. – Видимо, распоряжение об отмене запрета ещё не дошло до больниц. Буду звонить завтра с утра».

За комментариями мы обратились в пресс-службу правительства Калужской области. Там нам сообщили, что вакцинация детей возобновится со вторника, 28 апреля.

- Прививки будут делать по предварительной записи и очень аккуратно, чтобы не подвергать риску здоровье детей в условиях новой коронавирусной инфекции, - прокомментировали нам. – Работа плановой службы будет открыта после соответствующего распоряжения главного санитарного врача Калужской области.

UPD. Число заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 772.