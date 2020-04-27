Самоизоляция в Калуге: чиновники ждут всплеска на майские праздники

В понедельник, 27 апреля, на заседании оперативного штаба в городской управе Калуги стражи порядка сообщили, что выходные в городе прошли без происшествий.

Калужане прислушались к призыву не ездить на кладбища на Красную горку. Возле погостов дежурили полицейские.

В настоящее время в Калуге сформированы «летучие отряды» полиции. Вечерами они патрулируют парки и скверы Калуги. Призывают нарушителей самоизоляции оставаться дома.

Всего в Калуге выписано 350 протоколов за нарушение самоизоляции. При этом, как мы ранее сообщали, штрафуют людей только в крайнем случае.

В полиции ожидают всплеск уличных гуляний на майские праздники. Так как люди морально устали сидеть дома, да и погода будет способствовать выходу на улицу. Поэтому на помощь МВД придут чиновники. Вместе с полицейскими они будут проводить разъяснительные беседы.

Тем временем

В Калужской области пригрозили штрафами любителям шашлыков. Большими компаниями собираться нельзя. Подробности.

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