Самоизоляция в Калуге: чиновники ждут всплеска на майские праздники

В понедельник, 27 апреля, на заседании оперативного штаба в городской управе Калуги стражи порядка сообщили, что выходные в городе прошли без происшествий.
Калужане прислушались к призыву не ездить на кладбища на Красную горку. Возле погостов дежурили полицейские.
В настоящее время в Калуге сформированы «летучие отряды» полиции. Вечерами они патрулируют парки и скверы Калуги. Призывают нарушителей самоизоляции оставаться дома.
Всего в Калуге выписано 350 протоколов за нарушение самоизоляции. При этом, как мы ранее сообщали, штрафуют людей только в крайнем случае.
В полиции ожидают всплеск уличных гуляний на майские праздники. Так как люди морально устали сидеть дома, да и погода будет способствовать выходу на улицу. Поэтому на помощь МВД придут чиновники. Вместе с полицейскими они будут проводить разъяснительные беседы.
Тем временем
В Калужской области пригрозили штрафами любителям шашлыков. Большими компаниями собираться нельзя. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!