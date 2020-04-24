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В Калужской области 35 нарушителей карантина нашли по данным сотовых операторов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 07:31 14 7130
В Калужской области 35 нарушителей карантина нашли по данным сотовых операторов

В Калужской области 35 человек, которые обязаны были соблюдать режим самоизоляции, всё равно вышли из своих домов. Эти нарушения подтвердили данные сотовых операторов, сообщил вечером 23 апреля на заседании оперативного штаба начальник регионального управления МВД Александр ДЕДОВ. Информация передана органам Роспотребнадзора.

Напомним, строгий домашний карантин обязаны соблюдать больные коронавирусом без симптомов, а также люди, которые с ними контактировали. Такая же мера применяется к вернувшимся из других стран. Санитарные врачи выдают соответствующие предписания.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

Комментируя данную информацию, врио губернатора Владислав ШАПША потребовал применить к нарушителям все предусмотренные российским законодательством меры.

- Это нужно делать гласно, чтобы люди знали, что такая работа ведется и недопустимо нарушать действующее законодательство и ограничительный режим, - приводит его слова пресс-служба правительства.

UPD. Опубликованы новые данные по коронавирусу в Калужской области на 24 апреля. Почти 500 заражённых!

Тем временем

 В Калуге больных с пневмонией отказались принять в двух больницах. О возмутительной истории стало известно 23 апреля. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 07:31 14 7130
Тэги: общество коронавирус владислав шапша
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