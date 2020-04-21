Самоизоляция очистила воздух в Калужской области

В понедельник, 20 апреля, на заседании правительства министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара АНТОХИНА рассказала о результатах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха с помощью малогабаритных автоматических станций.
- Меры самоизоляции способствовали резкому снижению загрязнения воздуха, - сказала Антохина.
Сократились выбросы вредных веществ как от автомобилей, так и от промышленных предприятий.
К слову, только в начале апреля Антохина сообщала, что атмосферный воздух в Калужской области ухудшился по сравнению с прошлым годом. И основной вклад в этот процесс вносит автотранспорт.
Как мы писали, мониторинг атмосферного воздуха ведётся на базе 17 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения. Они установлены в Боровском, Дзержинском и Малоярославецком районах, а также в Обнинске и Калуге.
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