Как растёт количество заболевших коронавирусом в Калужской области – график

Как мы уже рассказывали, на утро 20 апреля в Калужской области подтверждено 258 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пять человек умерли, девять вылечились. За последнюю неделю число заболевших в нашем регионе увеличилось в пять раз.
Мы подготовили график, на котором видно, как менялось количество подтверждённых случаев коронавируса в нашем регионе.
Сколько пациентов в Калужской области продолжают лечиться от коронавируса:
Тем временем
2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей. По стране общее количество заражённых приближается к 50 тысячам. Подробности.
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