Как растёт количество заболевших коронавирусом в Калужской области – график

Как мы уже рассказывали, на утро 20 апреля в Калужской области подтверждено 258 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пять человек умерли, девять вылечились. За последнюю неделю число заболевших в нашем регионе увеличилось в пять раз.

Мы подготовили график, на котором видно, как менялось количество подтверждённых случаев коронавируса в нашем регионе.

Сколько пациентов в Калужской области продолжают лечиться от коронавируса:

Калуга – 74 (+14 к предыдущему дню),

Обнинск – 42 (+6),

Боровский район – 32 (-1),

Малоярославецкий район – 20 (+5)

Людиновский район – 16,

Бабынинский район – 11 (+1),

Козельский район – 9,

Думиничский район – 8,

Жуковский район – 7,

Тарусский район – 7 (+2),

Кировский район – 6,

Перемышльский район – 3,

Ферзиковский район – 3 (+1),

Барятинский район – 1,

Износковский район – 1 (+1),

Сухиничский район – 1,

Ульяновский район – 1,

Хвастовичский район – 1,

Юхновский район – 1.

Тем временем

2727 новых случаев коронавируса подтвердили за сутки у калужских соседей. По стране общее количество заражённых приближается к 50 тысячам. Подробности.

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