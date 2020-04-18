В Калужской области выявлено ещё 37 случаев заражения коронавирусом

Сегодня утрм врио губернатора Калужской области Владислав Шапша опубликовал официальную статистику по заболеваемости СOVID-19.

К сожалению, по-прежнему наблюдается значительный рост. Теперь в регионе числится уже 188 инфецированных, тогда как 17 апреля их было 151. Девять человек в Калужской области смогли победить вирус, ещё 177 находятся на лечении. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных исхода.