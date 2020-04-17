Калужанам старше 65 лет автоматически продлят больничный до 30 апреля

Как мы уже рассказывали, работающим жителям Калужской области в возрасте старше 65 лет с 6 по 19 апреля автоматически оформили больничный. Его продлят на период с 20 по 30 апреля, рассказали KP40 в Калужском региональном отделении Фонда социального страхования.

- Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля, - заявил министр труда и социальной защиты России Антон КОТЯКОВ. - Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рубля.

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