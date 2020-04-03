Людям старше 65 лет рассказали, как уйти на больничный из-за коронавируса

Как мы уже рассказывали, режим нерабочих дней продлили в России до 30 апреля. Если какая-то организация все равно продолжает работать, то её сотрудникам страше 65 лет можно уйти на больничный с 6 апреля, рассказали KP40 в Калужском региональном отделении Фонда социального страхования.

- Они смогут получить электронный больничный с 6 по 19 апреля единовременно, - отметил там. - Такие меры приняты, чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы. Посещать для этого лечебное учреждение или заполнять какие-то документы на работе не нужно. Работодатель представит сведения о заработке для оплаты больничного листа в ФСС. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в полном размере.

Как отмечают в ФСС, в связи с принятым правительством постановлением работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Принятые нормы не касаются граждан, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

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