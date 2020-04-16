Калужане возмущены столпотворением у паспортного стола

В четверг, 16 апреля, в Facebook опубликовали фотографии утреннего столпотворения у паспортного стола на улице Максима Горького в Калуге.

- Потому что МФЦ самоизолировались. А в помещение пускают по норме. Вы ещё не заразились коронавирусом? МВД вам поможет преодолеть социальную дистанцию при получении паспорта, - пишет Алексей Дуленков.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что большинство посетителей приходит к открытию паспортного стола, из-за этого возникают очереди.

Нам подтвердили, что внутрь впускают не всех сразу, чтобы соблюдалась социальную дистанцию. После жалобы калужанина полицейские провели работу с сотрудниками паспортного стола. Теперь они будут просить посетителей и на улице стоять друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.

Полиция призывает калужан не подвергать себя и окружающих опасности, соблюдать социальную дистанцию не только находясь в помещении, но и на улице.

Тем временем

В Калужской области количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросло до 122. Опубликованы новые данные на 16 апреля. Подробности.

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