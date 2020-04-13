Коронавирус в Калуге: городские власти заявили о 92 положительных тестах

На утро 13 апреля в Калужской области коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 34 человек.

- Из них 20 - калужане, 15 на лечении, пять выздоровели, - рассказал в понедельник на планёрке в городской управе заместитель городского головы Калуги Юрий МОИСЕЕВ. - Предварительно положительные тесты у 92 человек.

При этом у 40 калужан тесты показали отсутствие заболевания.

В региональном оперативном штабе пока не комментировали данные о 92 условно положительных тестах. По последней официальной информации, сдавших таких тесты было 18.

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