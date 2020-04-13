В Калужской области прошёл конкурс масок

Как мы рассказывали, жители Калужской области на самоизоляции креативят как могут. Одни воссоздают мировые шедевры из подручных средств, другие пишут картины о коронавирусе. А в Кирове прошёл конкурс масок.

- Идея пришла с приходом самоизоляции, - рассказывает организатор Галина Терехова. – Люди подавлены. И помня, что народ после проведённого мною конкурса на самого лучшего снеговика просил ещё зрелищ, решила устроить конкурс масок. Откликнулись самые активные. Все получили от меня вкусные подарки.

Маски шили целыми семьями.

- Одна из участниц конкурса Наталья работает в такси в Людиново. Она нашила столько масок, что тем, кто к ней в такси садится без маски, обязательно дарит. Чтобы все её пассажиры были защищены, - отмечает Галина.

Уважаемые читатели, а у вас появились какие-то необычные занятия во время эпидемии коронавируса? Расскажите в комментариях!