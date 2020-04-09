Прелести самоизоляции: как калужане дома воссоздают известные картины

Фрагмент картины Зинаиды Серебряковой «За обедом».

Даже у изоляции, оказывается, есть свои прелести. Например, не выходя из дома из подручных средств можно воспроизвести полотна известных художников. Задача сложная, но вполне выполнимая. Такой антихандрический флешмоб с успехом идёт в Facebook. Группа «Изоизоляция» за короткий срок сумела собрать более 300 тысяч подписчиков.

Присоединились к флешмобу и калужане.

- Мне было интересно таким образом воплотить какую-нибудь картину в жизнь. Я выбрала для себя фрагмент картины Зинаиды Серебряковой «За обедом». Там, где она изобразила своего сына Шуру. В роли Шуры выступил мой сын Стёпа. Творчество Серебряковой мне давно знакомо и близко, поэтому я и предпочла её. Мне кажется, что и Стёпа чем-то похож на Шуру. Шуре на этой картине 7 лет, а Стёпе почти 6, - рассказала художница Лия Паладина. – Интерьер мы особо не воссоздавали, использовали то, что было под рукой. Стол, тарелку я нашла только тёмную, на картине – белая. В основном моя задача была только в том, чтобы воспроизвести освещение.

Но в итоге у Лии получилось очень похоже.

А журналистка, художница Ирина Иванова создала давольно смелый образ.

Она перевоплотилась в папу Иннокентия Х с картины Веласкеса.

- С детства люблю художника Диего Веласкеса, у меня книжка про него с репродукциями зачитана до дыр. Образ создала легко, так как смысл изоизоляции именно в том, что используются подручные средства - домашняя утварь и прочий неожиданный реквизит, - рассказывает она.

Фотограф Анастасия Щецинская сделала сразу две работы.

Для воссоздания картины Константина Маковского «Женский портрет» использовала халат, бумажные салфетки, фонарик на телефоне.

Из подручных средств ожила и картина Рогира Ван дер Вейдена «Портрет молодой женщины».

Уважаемые читатели, а чем вы занимаетесь на самоизоляции?

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