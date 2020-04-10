Калужский художник продал картину про коронавирус

Как мы рассказывали, художник из Калуги Александр Васильев выставил на торги картину про коронавирус.
- Картинка не просто актуальная, а даже злободневная: про коронавирус, самоизоляцию, обнуление, падение экономики, Конституцию, - сообщает пространство актуального искусства Pro art`s.
Многие заметили, что главный герой картины похож на президента Владимира Путина, когда он в жёлтом химзащитном костюме посещал инфекционную больницу в Коммунарке. После его визита появилось множество мемов.
Стартовая цена картины была всего один рубль. Торги шли два дня. В итоге её купил калужский бизнесмен за 35 тысяч рублей.
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