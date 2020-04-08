Калужанин выставил на торги картину про коронавирус

В среду, 8 апреля, в 12:00 состоится онлайн-аукцион современного искусства «Art for nothing» в Instagram. На нём будет представлена картина известного художника из Калуги Александра Васильева.

- Картинка не просто актуальная, а даже злободневная: про коронавирус, самоизоляцию, обнуление, падение экономики, конституцию, - сообщает пространство актуального искусства Pro art`s.

Стартовая цена – всего один рубль.