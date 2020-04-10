В Калуге начали расклеивать фейковые объявления о коронавирусе

В пятницу, 10 апреля, правительство Калужской области на своей странице в «ВКонтакте» опубликовало фото объявления, которое якобы появилось на одном из домов Калуги.
В тексте говорится, что в этом доме нашли человека, заболевшего коронавирусом. Однако власти опровергают достоверность подобных объявлений.
- В социальных сетях стали появляться фото объявлений, расклеенных на подъездах. Просим вас не доверять подобной информации и объявлениям. Информация распространяется с целью запугивания населения, - подчёркивают в правительстве.
Напомним, на 10 апреля в Калуге зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом.
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