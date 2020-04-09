Самоизоляция в Калуге: полиция нашла замену штрафам

Как мы рассказывали, всего за шесть дней с момента введения административной ответственности за нарушение самоизоляции в Калуге было составлено 200 протоколов. Но есть надежда, что теперь эта цифра не будет расти столь стремительно.

- Мы проанализировали ситуацию с этими нарушениями и сейчас ориентируем сотрудников всех наружных служб, которые занимаются профилактикой распространения коронавирусной инфекции, которые патрулируют улицы и общаются с гражданами, на то, чтобы минимизировать составление материалов о привлечении к административной ответственности, - прокомментировал kp40 в среду, 8 апреля, начальник отделения по взаимодействию со СМИ УМВД РФ по Калужской области Сергей МУХАНОВ. – Все наши сотрудники ориентированы на то, чтобы вести только разъяснительную работу.

По словам Сергея Муханова, санкции в отношении нарушителей самоизоляции будут применяться только в крайних случаях.

- Когда кто-то, например, поставит мангал, решит собраться компанией, будет распивать спиртные напитки и при этом не будет реагировать на замечания сотрудников полиции о том, что так делать не надо, - пояснили нам в полиции.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.