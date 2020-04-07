В Калуге начали бесплатно раздавать маски

Как мы рассказывали, в Калуге наблюдается дефицит медицинских масок. Люди выстраиваются у аптек в очереди. А чтобы всем товара хватило, аптеки решили продавать лишь по пять штук в одни руки. В это время в интернете появились предложения по пошиву масок на заказ. Стоимость одного такого изделия варьируется от 200 до 550 рублей.

Но калужанки Любовь Чернова и Ирина Степанченко решили поддержать жителей города в это непростое время. Женщины сами шьют и бесплатно раздают маски. Объявления о своих услугах они разместили в соцсетях.

- Вчера шила до ночи и сегодня встала пораньше, много от людей заявок. На момент двух часов ночи попросили приблизительно 170 масок и сегодня ещё просят. Буду отшивать, - рассказывает Любовь Чернова.

Мы поинтересовались у женщины, почему она не превратила это в бизнес. От клиентов отбоя бы не было.

- Мне захотелось помочь людям, ведь с меня не убудет, - говорит она. - За многие годы накопилось достаточно ткани. Если каждый человек в день будет делать по одному доброму делу, то и люди станут более отзывчивые. Вчера мне несколько человек предложили свою помощь, кто-то готов отдать свою ткань, кто-то поможет пошить немалое количество масок. А деньги - это всё приходящее -уходящее.

- На одну маску уходит приблизительно 25 минут, - рассказывает Любовь. - Чтобы она хорошо села, она должна на каждом этапе пошива проходить отпаривание. Шить удобнее сразу несколько, чтобы не бегать от утюга к швейной машинке. Когда я отдала первые маски, люди так искренне благодарили и были в небольшом замешательстве от того, что это бесплатно.

Ирина Степанченко в период самоизоляции тоже начала шить и раздавать маски.

- Я не умею просто так сидеть, занялась шитьём многоразовых масок. Шью креативные масочки, они с кармашком, и можно дополнительно вкладывать салфеточку. Маски можно стирать, проглаживать и снова надевать, - написала она в своём объявлении в интернете.

- Шью из того, что есть дома, - рассказывает Ирина. - Новую ткань постирала, накроила и села за машинку. Каждую маску я проглаживаю и отдаю в целлофановом мешочке. Я шью сразу партией. Штук 20 за час могу сделать. Мне очень нравится шить. И я не могу сейчас смотреть на людей в белых марлевых повязках. У всех грустные глаза. Поэтому решила делать маски из цветной ткани. Хоть как-то разрядить эту обстановку.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.