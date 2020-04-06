690 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано две смерти, сообщает оперативный штаб.
Общее количество зараженных выросло почти на 18% - до 6343.
За весь период эпидемии в России умерли 47 человек, выздоровели 406.
Напомним, один новый случай сегодня подтвержден в Калуге. Большая часть новых заболевших выявлена в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 591
- Московская область - 82
- Тульская область - 10
- Брянская область – 5
- Орловская область - 1
- Смоленская область - 1
Распределение зараженных COVID-19 по остальным регионам:
- Санкт-Петербург - 35
- Республика Коми - 31
- Республика Татарстан - 16
- Краснодарский край - 11
- Ивановская область - 10
- Вологодская область - 10
- Воронежская область - 9
- Ставропольский край - 9
- Республика Марий Эл - 9
- Нижегородская область - 9
- Липецкая область - 8
- Тамбовская область - 8
- Республика Бурятия - 8
- Волгоградская область - 7
- Архангельская область - 6
- Республика Адыгея - 6
- Рязанская область - 5
- Ленинградская область - 5
- Республика Дагестан - 5
- Пензенская область - 5
- Алтайский край - 5
- Белгородская область - 4
- Свердловская область - 4
- Челябинская область - 4
- Мурманская область - 3
- Республика Северная Осетия - 3
- Красноярский край - 3
- Иркутская область - 3
- Владимирская область - 2
- Тверская область - 2
- Республика Карелия - 2
- Новгородская область - 2
- Чувашская Республика - 2
- Оренбургская область - 2
- Республика Хакасия - 2
- Кемеровская область - 2
- Костромская область - 1
- Псковская область - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Мордовия - 1
- Ульяновская область - 1
- Республика Крым - 1
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