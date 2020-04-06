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690 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 06.04.2020 10:48 1 1237
690 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано две смерти, сообщает оперативный штаб.

Общее количество зараженных выросло почти на 18% - до 6343.

За весь период эпидемии в России умерли 47 человек, выздоровели 406.

Напомним, один новый случай сегодня подтвержден в Калуге. Большая часть новых заболевших выявлена в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 591
  • Московская область - 82
  • Тульская область - 10
  • Брянская область – 5
  • Орловская область - 1
  • Смоленская область - 1

Распределение зараженных COVID-19 по остальным регионам:

  • Санкт-Петербург - 35
  • Республика Коми - 31
  • Республика Татарстан - 16
  • Краснодарский край - 11
  • Ивановская область - 10
  • Вологодская область - 10
  • Воронежская область - 9
  • Ставропольский край - 9
  • Республика Марий Эл - 9
  • Нижегородская область - 9
  • Липецкая область - 8
  • Тамбовская область - 8
  • Республика Бурятия - 8
  • Волгоградская область - 7
  • Архангельская область - 6
  • Республика Адыгея - 6
  • Рязанская область - 5
  • Ленинградская область - 5
  • Республика Дагестан - 5
  • Пензенская область - 5
  • Алтайский край - 5
  • Белгородская область - 4
  • Свердловская область - 4
  • Челябинская область - 4
  • Мурманская область - 3
  • Республика Северная Осетия - 3
  • Красноярский край - 3
  • Иркутская область - 3
  • Владимирская область - 2
  • Тверская область - 2
  • Республика Карелия - 2
  • Новгородская область - 2
  • Чувашская Республика - 2
  • Оренбургская область - 2
  • Республика Хакасия - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Костромская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Чеченская Республика - 1
  • Республика Мордовия - 1
  • Ульяновская область - 1
  • Республика Крым - 1
Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 06.04.2020 10:48 1 1237
Тэги: общество коронавирус
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