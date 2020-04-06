690 новых заболевших коронавирусом нашли у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано две смерти, сообщает оперативный штаб.

Общее количество зараженных выросло почти на 18% - до 6343.

За весь период эпидемии в России умерли 47 человек, выздоровели 406.

Напомним, один новый случай сегодня подтвержден в Калуге. Большая часть новых заболевших выявлена в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 591

Московская область - 82

Тульская область - 10

Брянская область – 5

Орловская область - 1

Смоленская область - 1

Распределение зараженных COVID-19 по остальным регионам:

Санкт-Петербург - 35

Республика Коми - 31

Республика Татарстан - 16

Краснодарский край - 11

Ивановская область - 10

Вологодская область - 10

Воронежская область - 9

Ставропольский край - 9

Республика Марий Эл - 9

Нижегородская область - 9

Липецкая область - 8

Тамбовская область - 8

Республика Бурятия - 8

Волгоградская область - 7

Архангельская область - 6

Республика Адыгея - 6

Рязанская область - 5

Ленинградская область - 5

Республика Дагестан - 5

Пензенская область - 5

Алтайский край - 5

Белгородская область - 4

Свердловская область - 4

Челябинская область - 4

Мурманская область - 3

Республика Северная Осетия - 3

Красноярский край - 3

Иркутская область - 3

Владимирская область - 2

Тверская область - 2

Республика Карелия - 2

Новгородская область - 2

Чувашская Республика - 2

Оренбургская область - 2

Республика Хакасия - 2

Кемеровская область - 2

Костромская область - 1

Псковская область - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Мордовия - 1

Ульяновская область - 1

Республика Крым - 1

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