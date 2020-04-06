«Они приехали все в скафандрах»: интервью с первым подцепившим коронавирус калужанином

Как мы писали, на прошлой неделе выписан первый заболевший коронавирусом. Им оказался режиссёр театра-студии «Антреприза» Михаил Коротин, сообщает газета «Калужские губернские ведомости».

Оказалось, что он вернулся в Калугу из Италии, где живут его родственники, но до сих пор не верит, что болел коронавирусом, а утверждает, что его сделали показательным больным.

Михаил ответил на несколько наших вопросов, хотя, как он утверждает, шумиха вокруг его персоны сильно по нему ударила.

- Я позвонил в поликлинику, по месту нахождения, когда прибыл из Италии, а не по месту жительства, - рассказал Михаил. – Во-первых, я позвонил в поликлинику, там ещё, наверное, распоряжений не получали. Они не знали, как действовать. Я им зачитал ту инструкцию, которая как бы у меня была, которую нам раздали в самолётах, - рассказал Михаил. - Пришёл врач. Ему было дано распоряжение посмотреть, действительно не «левый» ли это звонок. Отметку в паспорте, когда я был [в Италии, - прим. ред.] в загранпаспорте. Она посмотрела, убедилась, что я, действительно, находился в Италии. Записала мои данные, чтобы выписать больничный на карантин и ушла. Сказала, что на следующий день ко мне придут брать анализы. Ко мне пришли взяли анализы. На следующий день позвонили исообщили, что анализы подозрительные, ко мне приедет скорая помощь из инфекционной больницы. Они приехали все в скафандрах.

Михаилу понравились условия содержания в больнице.

- Я даже не ожидал, что такая больница у нас в Калуге есть. Трёхразовое питание, ежедневная уборка помещения санитарками. Если вы хотите услышать то, о чём никто не пишет, никакого лечения ко мне не применялось, потому что никаких симптомов заболевания у меня не было. Иногда даже забывали спрашивать температуру. Потому что она всегда держалась на уровне 36.0, максимум - 36.4, - говорит он.

По сообщению областного минздрава, болезнь у Михаила протекала в лёгкой форме. Однако Михаил особо подчеркивает, что не считает себя больным и приводит доводы в поддержку этой версии.

- Чувствовал себя хорошо и продолжают чувствовать себя хорошо... Рейсы, где были зарегистрированы люди, заболевшие коронавирусом, стали публиковать со 2 февраля. Моего рейса в этих списках нет. Просто его нет. Спрашивается, почему его нет? Если я заболел, значит обо мне должны были известить. В самолётах все сдавали анкеты: кто, откуда, почему, чтобы начинать исследовать всех остальных.

Мы поинтересовались у Михаила, поехал он в Италию до начала разгула коронавируса или в самый разгар.

- Я не могу ответить на это вопрос... Запрещения на выезд-въезд не было... В самой Италии объявили ограничения на передвижения в Ломбардии девятого числа. Десятого я должен был улететь, но рейс отменили из-за ненаполненности самолёта, и всех перенесли на одиннадцатое. Вот я там десятого как бы задержался.

Мы поинтересовались обстановкой в Италии.

- Туда, куда я приезжаю, где находятся члены моей семьи, это, по-нашему говоря, деревня. Там и летом никого не увидишь, а уж в межсезонье тем более. И так как это была зима, я перемещался по Италии. Ну вот мы садимся в вагон, в вагоне кроме нас никого. Потому что поезда ездят пустые. Некого перевозить. Не сезон. Нет туристов.

Напомним, на данный момент в Калуге официально подтверждены 7 случаев заражения коронавирусом.

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